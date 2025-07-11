Цеанотус ще називають каліфорнійським бузком або краснокорінником

Уявіть собі сад, який залишається ошатним і живим навіть тоді, коли півонії вже відцвіли, а бузок давно втратив свою чарівність. Коли інші рослини поволі готуються до відпочинку, на сцену виходить невибагливий, але вражаючий чагарник, що ніби загортається в легкі хмари квітів. Який кущ здатний змінити ваш підхід до садівництва, пише «Сусідка».

Особливості цеанотуса

Цеанотус, який ще називають каліфорнійським бузком або краснокорінником, справді виглядає екзотично, але при цьому ідеально підходить для нашого клімату. Його корені – у Північній Америці, тому він добре знайомий із пекучим сонцем і сухим ґрунтом. У період, коли більшість садових культур уже завершують цвітіння, гілки цеанотуса рясно вкриваються тисячами дрібних, ніжних квітів.

Відтінки – на будь-який смак: від світло-блакитного й лавандового до глибокого індиго. Є й білі або рожеві сорти, але саме сині гами – візитівка цього куща. У дорослому вигляді цеанотус може досягати до двох метрів заввишки. Це робить його чудовим вибором як для створення яскравих акцентів у квітниках, так і для живих огорож.

Як виростити цеанотус

Найкраще в цій рослині – її невибагливість. Вона не потребує складного догляду, але є кілька моментів, які важливо врахувати.

Місце та посадка. Цеанотус полюбляє сонце, тому висаджуйте його на добре освітлених ділянках. Якщо ґрунт важкий, додайте під час посадки пісок, трохи компосту й обов’язково зробіть дренажний шар із керамзиту або битої цегли.

Полив. Молодим кущам потрібен регулярний полив, поки вони добре не вкоріняться. Після цього рослина стає посухостійкою і легко переносить спеку без зайвих турбот.

Обрізка. Щоб цеанотус щороку рясно цвів, навесні (до появи бруньок) слід обрізати старі пагони, залишаючи по кілька живих бруньок. Нові гілочки, що з’являться влітку, і принесуть квітучу насолоду.

Зимівля. У регіонах із холодними зимами кущі варто захистити: прикореневу зону мульчують торфом, компостом або корою, щоб уникнути промерзання.