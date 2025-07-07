Через неглибоку кореневу систему туї особливо чутливі до посухи

Липень приносить справжню спеку, яка може негативно вплинути навіть на стійкі декоративні рослини, як-от туї. Ці зелені улюбленці часто прикрашають сади та двори, але в літню пору потребують особливого догляду. Якщо проігнорувати основні правила, туї почнуть втрачати колір, підсихати і виглядати мляво. Як правильно за ними доглядати у спеку, пише OBOZ.UA.

Правильний полив – запорука здоров’я

Через неглибоку кореневу систему туї особливо чутливі до посухи. У спекотний період важливо поливати їх не часто, а рясно, щоб волога проникала до нижніх шарів ґрунту. Найкращий час для цього – ранок або вечір, коли випаровування мінімальне.

Літнє формування крони

Навіть улітку туї потребують легкої обрізки. У середині сезону можна злегка підрівняти крону, видалити свіжі надмірні прирости та надати рослині більш акуратного вигляду. Важливо не обрізати стару деревину, працювати лише з молодими пагонами.

Підживлення в липні

Липень – останній момент для внесення добрив з азотом. У другій половині літа краще обирати суміші з калієм і мікроелементами, які готують рослину до осені. Надлишкове підживлення в серпні може викликати нове зростання, яке не встигне зміцніти до холодів.

Захист від хвороб і шкідників

У теплу пору року активізуються грибкові інфекції та дрібні шкідники, зокрема павутинний кліщ. Якщо з’явилися темні плями, пожовтіння чи тонка павутина – слід негайно обробити кущі спеціальними засобами. Профілактичні обприскування – чудова ідея, особливо в спеку.

Мульча – природний захист

Шар мульчі біля основи туї допомагає зберігати вологу, стримувати ріст бур’янів і стабілізувати температуру ґрунту. Для хвойних підходить подрібнена кора, деревна тріска чи спеціальні мульчуючі суміші. Якщо шар мульчі зменшився – час додати новий.