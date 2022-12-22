Країни G7 і надалі покриватимуть термінові фінансові потреби України. Про це йдеться у спільному листі міністрів фінансів країн, що входять до групи «Великої сімки».

У листі йдеться про те, що за 2022 рік країнам групи вдалося направити Україні 32,7 млрд доларів допомоги, а наступного року планується виділити їй ще 32 млрд доларів.

«Таким чином, G7 ще раз підтверджує свою непохитну підтримку України», – йдеться у листі. Зустріч міністрів фінансів відбулася 22 грудня в онлайн-режимі під головуванням Німеччини.

До слова, раніше лідери країн G7 за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Владіміра Путіна за вторгнення в Україну.