Щонайменше 215 млн доз вакцин проти Covid-19 орієнтовною вартістю 4 млрд євро, які закупили країни Євросоюзу у розпал пандемії, залишилися невикористаними. Про це пише видання Politico.

За даними видання, з моменту схвалення перших вакцин проти коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно прийняли 1,5 млрд доз. Однак, багато з них зараз лежать на звалищах по всьому континенту.

Як зазначає видання, уряди, включно з другою за чисельністю населення країною ЄС Францією, неохоче розкривають масштаби відходів. Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн. Видання наголошує, що реальна кількість викинутих вакцин, імовірно, набагато вища.

Зокрема, Німеччина, надала виданню дані про відходи в червні 2023 року, на той час на складах було ще 120 млн вакцин. Відтоді виробники також представили нові версії вакцин, які адаптовані до останніх варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими, тож їх, швидше за все, викинуть.

Politico оцінює вартість 215 млн витрачених вакцин у понад 4 млрд євро на основі на ціни на вакцини, які повідомляються в ЗМІ. Для країн, які повідомили лише загальну кількість знищених вакцин, без розбивки за типом вакцини, видання використало середньозважену ціну в 19,39 євро.

«Знову ж таки, ця цифра майже напевно є мінімальною. Але навіть 4 млрд євро – це значна сума, яка дорівнює великому інфраструктурному проекту чи річним видаткам на охорону здоров’я Хорватії», – зазначають аналітики.

Водночас багато вакцин, про які йде мова, було придбано на піку пандемії у 2021 році, коли ЄС, США та Велика Британія намагалися забезпечити обмежену кількість доз. Саме в той час ЄС уклав найбільший контракт на закупівлю 1,1 мільярда доз у Pfizer і BioNTech.