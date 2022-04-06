Після окупантів залишилися боєприпаси у будинках та на дорогах

Москва знала і навмисно проводила кампанію звірств у Бучі під Києвом. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам 5 квітня перед від’їздом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Те, що ми бачили в Бучі, не є випадковим актом злочинного підрозділу. Це навмисна кампанія: вбивати, катувати, ґвалтувати, чинити звірства. Повідомлення більш ніж заслуговують довіри, докази відкриті для світу», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних, які скоїли військові путінської армії під час окупації цих міст.

Україна і деякі представники країн Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

5 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.