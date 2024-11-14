Не знання, а навички: що оцінюють вчителі в учнів 5-9 класів
Міністерство освіти і науки України у серпні затвердило нові рекомендації для оцінювання учнів і учениць 5-9-х класів. Якщо раніше акцент був на знаннях – оцінювали здатність учнів відтворити частину інформації, володіння певними поняттями та змістом, то за оновленими стандартами більше звертатимуть увагу на уміння, цінності і навички. Детальні роз’яснення МОН надало «Суспільному», пише НУШ.
Рівні оцінювання та 12-бальна система залишаються незмінними. Проте тепер заклад освіти може також використовувати власну шкалу, яку під час виставлення підсумкової річної оцінки переведуть в 12-бальну. Критерії оцінювання мають чотири рівні: початковий, середній, достатній, високий. Один рівень складається з трьох балів, які в сумі дають 12.
Нові вимоги описують кожен бал шкали оцінювання:
- читання з розумінням;
- уміння висловлювати власну думку усно й письмово;
- критично й системно мислити;
- здатність логічно обґрунтувати позицію тощо.
Загалом у критеріях 2024 року робота з інформацією закладена у кожну освітню галузь: це вміння розвивають і під час вивчення мови, і математики чи мистецтва. Наприклад, для математичної освітньої галузі визначено три групи результатів:
> досліджує ситуації та створює математичні моделі;
> розв’язує математичні задачі;
> інтерпретує та критично аналізує результати.
В інформатичній галузі є чотири групи результатів:
► працює з інформацією, даними, моделями;
► створює інформаційні продукти;
► працює в цифровому середовищі;
► безпечно та відповідально працює з інформаційними технологіями.
В українській мові є такі критерії результатів:
- усно взаємодіє;
- працює з текстом;
- письмово взаємодіє;
- досліджує мовлення.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
Для кожного школяра пропонують створити свідоцтво досягнень, яке налічує:
– характеристику навчальної діяльності. Учителі оцінюють розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо. Тут оцінок немає, натомість учитель робить примітки на зразок: «Має значні успіхи», «Демонструє помітний прогрес», «Потребує уваги й допомоги».
– характеристику результатів навчання. Тут вже виставляють бали за предмети кожного семестру і за рік. Вчитель оцінює окремі 4 групи результатів навчання, на підставі чого виводиться загальна оцінка за семестр.
На підсумковому оцінюванні педагоги мають проаналізувати не прочитаний учнем текст чи написаний твір, а результати навчання. Детальніше про нові критерії можна почитати тут.