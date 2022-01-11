Відсторонений голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький задекларував 903 тис. 984 грн зарплати. Йдеться про гроші, які він недоотримав із квітня до серпня 2020 року через карантин, вказано в декларації Тупицького про суттєві зміни у майновому стані за 2021 рік.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у квітні 2020-го видав указ про скорочення зарплат державним службовцям та суддям на тлі карантину. Згідно з цим указом, їхня максимальна зарплата не повинна була перевищувати 47 тис. 230 грн. Однак уже у серпні того ж року Конституційний суд під головуванням Тупицького визнав цей указ незаконним. У суді зазначили, що скорочення зарплат допустиме під час воєнного або надзвичайного стану.

Після цього Тупицький звернувся до Окружного адмінсуду Києва, щоб відсудити гроші, які він недоотримав під час карантину. ОАСК 1 листопада 2021 року визнав, що із 18 квітня і до 28 серпня 2020 року Тупицькому не виплатили 903984 грн. КСУ зобов'язали сплатити заборгованість. Про те, чи подавав КСУ апеляцію на це рішення, інформація відсутня.

Недоотримані від КСУ гроші Тупицькому виплатили 30 грудня.

Як зазначає «Громадське», за 2020 рік Олександр Тупицький заробив понад 3,7 млн грн. У середньому він отримував понад 300 тис. грн зарплати щомісяця.

У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади у Конституційному суді. А наприкінці березня 2021-го він скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

За законом президент не має повноважень звільняти суддів КСУ — це можуть зробити лише самі судді цього суду. Сам Тупицький та Касмінін вирішили оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді, а група народних депутатів від «Європейської Солідарності» та «Батьківщини» звернулася до КСУ з вимогою визнати такі дії президента незаконними.

У липні Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського, яким той звільнив Тупицького з посади голови Конституційного Суду.