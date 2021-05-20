Два нові контейнери «Оселі» встановили на вулиці Замарстинівській та на проспекті Чорновола у ЖК Avalon

Спільнота взаємодопомоги «Емаус – Оселя» спільно з інвестиційно-девелоперською компанією Avalon встановила контейнери для збору вживаних речей на території ЖК Avalon на вулиці Замарстинівській, 55 (позаду дитячого садочка) та проспекті Чорновола, 16В (за ТЦ «Ашан»). Таким чином тепер віддати речі, які вам вже не потрібні, для малозабезпечених людей можна в 24 локаціях.

«Ми вирішили підтримати благодійний проект спільноти “Емаус – Оселя”, бо вважаємо їхню роботу дуже важливою для суспільства. З одного боку, мешканці наших житлових комплексів мають змогу допомогти нужденним людям, проявити турботу і водночас посортувати свої речі. З іншого, “Емаус – Оселя” не тільки забезпечує потребуючих людей речами, а й залучає до роботи колишніх безхатьків, які тут відновлюють своє життя, вчаться чесно заробляти та допомагати іншим нужденним», – кажуть у компанії Avalon.

Пожертвувати на благодійність можна одяг, взуття, сумки, меблі, посуд, постіль, скатертини, рушники та інші предмети повсякденного вжитку. Одяг має бути чистий та непорваний, взуття – таке, яке ще можна носити, іграшки – у хорошому стані, а книги, журнали та папір – у будь-якому стані. Усі ці речі передають до осередку підтримки безпритульних, що функціонує при «Оселі». Ті, які не підходять для безпритульних, здають на сировину або виставляють на продаж у благодійній крамниці.

«Речі з контейнерів потрапляють до нас на склад, що у Винниках. Усю роботу з їхнього сортування, складання проводять колишні безпритульні, які зараз працюють у спільноті, щоби змінити своє життя. Так, щотижня сюди надходить близько 14 тон вживаних речей», – каже заступниця голови ради спільноти взаємодопомоги «Емаус Оселя» Наталія Саноцька.

Контейнери «Емаус – Оселя» є за такими адресами:

вул. Винниченка, 22 (біля храму Святого Архистратига Михаїла); пл. Святого Юра, 5 (біля входу в собор Святого Юра); просп. Червоної Калини, 70 (біля входу у церкву Різдва Пресвятої Богородиці); вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (АЗС ОККО); вул. Малоголосківська, 8Д (на парковці житлового комплексу); с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 (біля входу у ТРЦ King Cross Leopolis зі сторони гіпермаркету «Епіцентр»); вул. Личаківська, 175 (біля входу у церкву Покрову Пресвятої Богородиці); вул. Максимовича, 2 (біля каплиці Успення Пресвятої Богородиці); вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ «Емаус – Оселя»); ТВК «Південний» (навпроти підземної парковки); вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я храму Святого Климентія Папи); вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії); вул. Наукова, 19А (між супермаркетами «Сільпо» та «Арсен», біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього); вул. Наукова, 2А (АЗС ОККО); вул. Симона Петлюри, 1 (АЗС ОККО); просп. Червоної Калини, 35А (АЗС ОККО); вул. Зелена, 283 (АЗС ОККО); вул. Ряшівська, 6 (АЗС ОККО); вул. Богдана Хмельницького, 292 (АЗС ОККО); вул. Щирецька, 36 (біля входу у благодійний фонд «Білий ангел»); вул. Рудненська, 1 (АЗС ОККО) вул. Замарстинівська, 174 (АЗС ОККО) просп. В’ячеслава Чорновола, 16В (ЖК Avalon, за ТЦ «Ашан») вул. Замарстинівська, 55 (ЖК Avalon, позаду дитячого садочка)

Нагадаємо, що Avalon Kvartal на вул. Замарстинівська – просп. Чорновола розширює межі новим житловим комплексом бізнес-класу Avalon Yard на вул. Замарстинівській, 76: у січні стартував продаж квартир у другій черзі. Тут враховані сучасні тенденції, попередній досвід та побажання клієнтів девелопера. Розташований у пішій доступності до центру Львова, Avalon Yard є унікальним прикладом житла бізнес-класу і за своїм рівнем може конкурувати з найкращими квартирами європейських столиць.

Для консультацій щодо придбання квартир телефонуйте у центр продажу: 0 800 500 055, або звертайтеся за адресою центру на просп. Чорновола, 18 або просп. Червоної Калини, 60.

Інвестиційно-девелоперська компанія Avalon – забудовник на ринку нерухомості Львова. За 6 років роботи девелопер здійснив передачу права власності в таких житлових комплексах: Avalon Garden, Avalon Comfort, Avalon Lux, Avalon, Avalon Light, Avalon 2Day, Avalon Time , Avalon 37 та Avalon Up.