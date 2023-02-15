Івано-Франківський суд призначив кур’єру 200 годин громадських робіт за недоставлене замовлення з McDonald's. Обвинувачений через сервіс Kabanchik отримав замовлення на доставку їжі з McDonald's. Клієнт також відправив йому 950 грн передплати за доставку, проте після отримання грошей кур’єр зник. У суді хлопець визнав свою вину і пояснив, що працював фотографом, мав проблеми із зарплатою, тому вирішив залишити гроші клієнта собі.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, інцидент стався незадовго після відновлення роботи ресторану McDonald's у Франківську – 16 листопада 2022 року. Роман Кліценко опублікував неправдиве оголошення про кур’єрські послуги на сервісі Kabanchik та отримав замовлення на доставку їжі McDonald's. Клієнт Матвій С. після спілкування із кур’єром відправив йому 950 грн передплати за доставку, однак не отримав ні замовлення, ні коштів. Кур’єр витратив гроші на власні потреби.

Під час суду Роман Кліценко визнав свою вину та пояснив, що приїхав з другом у Франківськ працювати фотографом, але їм затримували зарплату, тому вирішив відпрацьовувати кур’єром. «Отримавши замовлення на сайті Kabanchik та кошти від потерпілого, Роман Кліценко вирішив їх привласнити. Пізніше кошти потерпілому повернув. Щиро кається, та просить суд його суворо не карати, запевняючи суд, що такого більше не повториться», – йдеться у вироку.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Іванна Ковалюк визнала Романа Кліценка винним у за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство), та призначити 200 годин громадських робіт. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом тридцяти днів.