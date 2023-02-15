Поліція затримала мешканця Харкова, який запускав феєрверки у дворі багатоповерхівки, щоб вразити дівчину на День закоханих. Про чоловіка правоохоронцям повідомили очевидці, коли ж поліцейські прибули на місце, то виявили підозрілого чоловіка біля використаних феєрверків. Він сам зізнався, що намагався вразити свою дівчину.

Описаний прес-службою поліції інцидент, стався ввечері 14 лютого на околиці Харкова. «На лінію 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Патрульні негайно прибули на місце. Обстеживши прибудинкову територію, правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків», – повідомили у прес-службі Патрульної поліції Харківщини.

Чоловік у Харкові запускав феєрверк, щоб вразити дівчину

У розмові з інспекторами чоловік сам сказав, що намагався вразити дівчину в День святого Валентина. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка має встановити всі обставини інциденту.

Зауважимо, що від 2014 року в більшості областей України, зокрема і в Харківській, заборонено використовувати піротехніку будь-якого класу. За ігнорування заборони передбачений штраф до 34 тис. грн.