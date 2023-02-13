Суд оштрафував мешканця Івано-Франківської області на 5,1 тис. грн за використання підробленого посвідчення водія та намагання зареєструвати його у «Дії». Чоловік купив фальшиві права в інтернеті за 6 тис. грн, за кілька місяців захотів «підтягнути» посвідчення у «Дію», працівники сервісу виявили підробку. Проте чоловік продовжував їздити із підробленим посвідченням водія ще місяць, – поки його не зупинила поліція.

Про вирок мешканцю Прикарпаття, який намагався зареєструвати підроблене водійське посвідчення у «Дії», повідомило франківське видання «Курс». Як зазначається у вироку Рогатинського райсуду, мешканець села Верхня Липиця Назар Ш. у жовтні 2021 року замовив фальшиве посвідчення через інтернет, отримав його «Новою поштою» і заплатив 6 тис. грн.

Вже через місяць водій захотів зареєструвати підроблене посвідчення у застосунку «Дія», вніс у додаток всі свої дані, прикріпив фото документів і надіслав для обробки. Під час перевірки працівники сервісного центру виявили, що таке посвідчення водія не видавалося. Проте водій ще протягом місяця продовжував їздити із підробленими правами. У грудні 2021 року його зупинили за кермом ВАЗ-2106 у селі Верхня Липиця біля Рогатина. Під час перевірки поліцейські виявили, що посвідчення водія – підроблене.

У суді Назар Ш. пояснив, що вирішив купити водійські права, бо не хотів отримувати їх встановленим порядком. Пізніше захотів додати посвідчення у «Дію». Підтвердив, що пред’являв поліції підроблені права і просив суворо його не карати.

Відтак суддя Рогатинського районного суду Оксана Гаривлюк визнала водія винним за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ (пособництво, підробка та використання підроблених документів) та зобов’язала його сплатити 5,1 тис. грн штрафу, а також відшкодувати 1,3 тис. грн за проведення експертиз. Обвинувачений може оскаржити вирок в апеляційному суді.