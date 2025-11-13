Якщо готуєте квашену капусту вперше, дотримуйтесь пропорції

Квашена капуста – одна з найпопулярніших українських закусок, але іноді після бродіння вона набуває неприємної гіркоти або розсіл стає слизьким. Не поспішайте викидати все, адже у більшості випадків страву можна легко врятувати. Як це зробити, пише УНІАН.

Чому квашена капуста гірчить

Причин появи гіркоти кілька:

надто мала кількість солі;

неправильна температура під час ферментації;

неякісна або стара капуста.

Якщо розсіл має гіркуватий присмак, швидше за все, процес бродіння пішов неправильно або туди потрапили сторонні бактерії.

Як виправити смак квашеної капусти

Найпростіше рішення – промити капусту холодною водою. Це допоможе позбутися надлишку солі, неприємного запаху та гіркоти. Після промивання можна додати:

трохи цукру для м’якшого смаку;

натерту моркву для природної солодкості й кольору.

Промивати капусту потрібно лише тоді, коли вона справді стала гіркою або занадто солоною, щодня цього робити не варто, щоб не зруйнувати природну мікрофлору.

Якщо розсіл став слизьким

Слизький або тягучий розсіл – ознака порушення умов зберігання. Таку капусту також можна врятувати:

Злийте старий розсіл. Ретельно промийте капусту холодною водою. Приготуйте новий розсіл – на 1 літр води додайте 1 столову ложку солі. Залийте капусту й залиште у прохолодному місці.

Через 1-2 дні смак стане набагато кращим.

Як запобігти гіркоті надалі

використовуйте лише чисту тару без слідів жиру або старого розсолу;

без слідів жиру або старого розсолу; слідкуйте, щоб температура під час ферментації не перевищувала 18-20°C;

зберігайте готову капусту у герметично закритих банках або бочках у прохолодному місці.

Якщо готуєте квашену капусту вперше, дотримуйтесь пропорції, на 1 кг капусти потрібно близько 20-25 г солі. Це оптимальний баланс, щоб уникнути гіркоти й забезпечити правильне бродіння.