Уряд Латвії у вівторок, 27 вересня, затвердив пропозицію міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайної ситуації через мобілізацію в РФ. За інформацією видання Delfi, надзвичайну ситуацію оголосили у пунктах перетину кордону та в кількох прикордонних краях.

«Щоб запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки, уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію з 28 вересня до 26 грудня у пунктах перетину кордону та в кількох прикордонних краях - Алуксненському, Балвському та Лудзенському», – повідомляє видання.

Також уряд вирішив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні підвищити контроль на латвійсько-російському кордоні та посилити перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

Зазначимо, що через ситуацію з нелегальною міграцією з Білорусі з 11 серпня минулого року уряд Латвії вже оголосив надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі, і вона наразі діє до 10 листопада.

Видання зазначає, що з 19 вересня у в'їзді до Латвії було відмовлено 57 громадянам Росії. Легально в'їхали 2475 російських громадян. Усі громадяни, які в'їжджають на територію країни, проходять сувору перевірку.

Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії. Більшість із них назвали причиною той факт, що не підтримують російську політику, чи факт переслідування. Ще двоє попросили про притулок через оголошену в Росії мобілізацію.

Зазначимо, що раніше Міністерство закордонних справ Естонії порадило громадянам країни не їздити в Росію без нагальної потреби та повністю уникати поїздок у райони, що межують з Україною.