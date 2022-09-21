У Нью-Йорку Пекка Хаавісто оголосив, що уряд країни працює над розробкою рішення для обмеження в’їзду туристів із РФ

У середу, 21 вересня, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії. Про це міністр заявив на прес-конференції в Нью-Йорку, повідомило видання Iltalehti.

«Сьогодні ми постановили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому. Це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства», – пояснив глава МЗС Фінляндії.

За його словами, наразі розробкою рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії. Ухвалити його має парламент.

Він зазначив, що Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни. Тож хоче «поставити цей потік під контроль».

Також Хаавісто нагадав, що Фінляндія звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС. Щоправда, не можна сподіватися, що це відбудеться швидко.

«Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай», – відзначив він.

Зазначимо, що у середу, 21 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав зустріч з Пеккою Хаавісто, під час якої він закликав Фінляндію закрити кордон із Росією.

До слова, раніше зазначалося, що Фінляндія готова значно скоротити видачу віз туристам із РФ.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Також 19 вересня набула чинності заборона для громадян Росії з шенгенськими візами на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.