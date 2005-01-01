Латвія випровадила з країни керівника представництва російського «Аерофлоту»

За словами голови МЗС чоловік займався в Латвії чим завгодно, тільки не авіаперельотами

Державна прикордонна охорона Латвії видворила з країни керівника представництва російської авіакомпанії «Аерофлот» в Латвії Сергія Сокольникова, який включений у список осіб, перебування яких у країні небажано. Про це повідомила представниця Державної прикордонної охорони Крістіне Петерсоне, повідомляє Delfi.

«Сьогодні прикордонники в ході імміграційного контролю прибули до громадянина Росії і видворили його з країни у встановленому законом про імміграцію порядку», - сказала вона.

Як зазначається, Сокольников включений у чорний список за рішенням міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса. Голова МВС Латвії причин його включення в список не прокоментував, але міністр закордонних справ Едгар Ринкевич в понеділок заявив, що «цей чоловік займався в Латвії чим завгодно, тільки не своїми прямими обов'язками. Його дії кваліфікуються як незаконний збір інформації».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 країн висилають 144 російських працівників розвідки, які видавали себе за дипломатів, через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.