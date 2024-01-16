Вручення свідоцтв військовим на 5 торговельних марок

У понеділок, 15 січня, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) офіційно зареєстрував торговельну марку легендарного «Привида Києва». Її правовласником є ГО Захисники Неба, повідомляє у Facebook бригада тактичної авіації міста Васильків.

«Таким чином державний орган підтримав ініціативу військовослужбовців 40-ї бригади тактичної авіації та інших бойових підрозділів Повітряного командування “Центр”, громадської організації “Захисники Неба”, які виступили проти спекулювання на Героїчному образі льотчиків-захисників Києва та його комерціалізації сторонніми особами», – ідеться в дописі.

Керівниця Офісу інтелектуальної власності Олена Орлюк передала ГО оригінали свідоцтв на п’ять торговельних марок: зображення широковідомого збірного образа пілота з піднятим догори пальцем та назв-брендів «Привид Києва», «Нічний привид», «Ghost of Kyiv», «Night Ghost».

Зображення, що стало торговельною маркою

ГО «Захисники Неба» – організація, створена військовими повітряного командування «Центр» для захисту своїх інтересів, її головою є Олександра Варивода.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські льотчики героїчно боронили Київ з неба. Тоді загинули 10 пілотів, серед яких четверо Героїв України. Привид Києва – це збірний образ пілотів 40-ої бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищали небо столиці.

Що дає реєстрація торговельної марки?

Зареєстрована ТМ дає власнику монополію на використання чи на заборону використання цієї торговельної марки іншими. Зареєстрована ТМ надає власнику можливість продавати франшизи іншим і регулярно отримувати від цього дохід.