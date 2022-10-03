Михайло Матюшенко очолював бригаду льотчиків, яких назвали «Привидом Києва»

У Бучі на Київщині в понеділок, 3 жовтня прощатимуться з полковником Збройних сил України Михайлом Матюшенком, який очолював групу льотчиків, відомих під збірним образом «Привид Києва», і загинув у небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання у повітряному бою в червні цього року, повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

«Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний “Дід” – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: “Привид Києва” очолював льотчик із Бучі. Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із “Київських привидів” поверталися живими», – йдеться в повідомленні Федорука.

За словами міського голови, згодом Матюшенко ухвалив рішення посилити південний та східний фронти.

«Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу», – додав Федорук.

За його словами, прощання відбудеться 3 жовтня о 14:00, на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.

Михайлові Матюшенку був 61 рік.

У квітні Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляло, що «Привид Києва» – це супергерой-легенда, чию постать створили українці. Це, швидше, збірний образ пілотів 40-ої бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Вони раптово з’являються там, де їх не чекають.

Цей коментар Повітряні сили оприлюднили після того, як газета The Times написала, що легендарний «Привид Києва» – це Герой України майор Степан Тарабалка. Додамо, що він також загинув у повітряному бою.