41-річний тенісист Роджер Федерер завершить кар'єру після Кубка Лейвера

Легендарний 41-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив, що завершить кар'єру після Кубка Лейвера, який пройде 23−25 вересня в Лондоні. Про це Федерер повідомив у своєму Twitter-акаунті.

Швейцарець зазначив, що останні три роки його турбували травми, після чого він не зміг повернутися на свій колишній рівень та прийняв рішення завершити кар'єру.

«За 24 роки я зіграв понад 1500 матчів. Настав час завершити свою спортивну кар'єру», – написав Федерер.

«Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане моїм останнім турніром ATP. Я гратиму в теніс у майбутньому, звичайно, але тільки не на турнірах Великого шлема або в турі», – написав Федерер.

Зазначимо, що Федерер боровся з проблемою коліна протягом останніх трьох років, через що він обмежився лише трьома з 11 турнірів Великого шлема, організованих з початку 2020 року. Він не грав жодного змагального матчу після поразки від Губерта Гуркача у чвертьфіналі Вімблдону минулого літа.

Згодом він оголосив, що йому потрібна додаткова операція на коліні, оскільки раніше він переніс дві операції у 2020 році.

На рахунку Федерера 20 перемог на турнірах Великого шлема. Більше тільки у Рафаеля Надаля (22) та Новака Джоковича (21).

Він вісім разів вигравав Вімблдон, шість – Australian Open, п’ять – US Open і один – Ролан Гаррос.

Загалом на рахунку Федерера 103 титули і за цим показником він посідає другу сходинку в історії тенісу. Крім того, Федерер – переможець Кубка Девіса та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парному розряді.

Федерер дебютував як професіонал у віці 16 років у 1998 році. Він виграв свій перший титул Великого шлема на Вімблдоні у 2003 році. Після того, як у 2004 році він вперше став першою ракеткою світу, він провів 310 тижнів як провідний гравець ATP Tour протягом своєї кар'єри - це був рекорд, поки його не випередив Джокович у лютому 2021 року, зазначає ВВС.