Гео Леросу, крім підозри, вручили також клопотання про запобіжний захід

Позафракційний нардеп Гео Лерос отримав чергову підозру. Цього разу його звинуватили у невиконанні рішення суду – він мав спростувати поширену інформацію про Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента, але так цього і не зробив. Про оголошення підозри повідомили сам депутат та ДБР в п'ятницю, 12 листопада.

«Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід... Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака. При чому, моя апеляція прийнята в касації. Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду», – написав Лерос,

Він уточнив, що йдеться про відео, на якому видно, як Денис Єрмак нібито торгує від імені свого барта державними посадами. Нардеп зазначив, що крім підозри, йому вручили клопотання про запобіжний захід, який Печерський суд планує розгялнути о 17:00.

Водночас ДБР зазначає, що 29 березня 2020 року Лерос поширив допис, який ­11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав «недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію». Нардепа також зобов’язали спростувати поширену ним інформацію, але він цього так і не зробив.

«Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості», – кажуть у ДБР.

Лероса звинувачують у невиконання судового рішення. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно Гео Леросу вручили підозру «за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України» –виступаючи з трибуни парламенту 4 листопада, депутат показав президенту Володимиру Зеленському середній палець.

Про яке відео йдеться?

29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос, який на той час входив до президентської фракції «Слуга народу», оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Сам Денис Єрмак справжність записів підтвердив, але уточнив, що вони були нарізані з різних контекстів.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів при призначенні осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Андрія Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.