Лікарі кажуть, що у хлопчика у майбутньому не буде проблем зі стравоходом

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» врятували новонародженого хлопчика, що народився із вадою розвитку – атрезією стравоходу з нижньою трахеостравохідною фістулою. Іншими словами, верхній відрізок стравоходу закінчувався сліпо, а нижній впадав у трахею.

«Така важка вроджена патологія провокує у дітей піннисті виділення з рота і носових ходів. Окрім того, дитина покашлює і має вологі хрипи, у неї наростає задишка, одразу після годування зригує молоко разом із слиззю, з’являється синюшність шкірних покривів. У дітей прогресує аспіраційна пневмонія, що загрожує їх життю», – повідомили в лікарні.

Хлопчик з Львівщини, батьки назвали його Іванком. Його привезли в лікарню на другий день після його появи на світ. Лікарі ретельно обстежили крихітного пацієнта і наступного дня прооперували – сформували новий стравохід, зшили два відрізки стравоходу докупи.

Після успішного оперативного втручання дитина ще 10 днів знаходилася під опікою лікарів відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

«Завдяки спільним зусиллям хірургів, анестезіологів та педіатрів хлопчик отримав новий стравохід, а разом з тим і життя. Тепер він може самостійно їсти, він прибавляє у вазі і розвивається як звичайна здорова дитина. Ще певний період свого життя він перебуватиме під наглядом дитячого торакального хірурга та педіатрів, але жодних проблем із стравоходом не повинно бути», – повідомив торакальний хірург Олег Ленів.

Лікарі «Охматдиту» кажуть, що у них щороку оперується біля 10 дітей з такою складною патологією з усіх регіонів України.