Невідомий боєприпас потрапив у стегно захисника

В одному з польових госпіталів лікарі дістали з ноги пораненого захисника невідомий суббоєприпас. Він спричинив супутній перелом та ускладнення, але ногу бійцю вдалося врятувати, повідомило 25 березня Командування медичних сил ЗСУ.

З рентгенівського знімку, який оприлюднило Командування медичних сил, видно, що суббоєприпас потрапив у стегно військового.

Ренгтенівський знімок пораненої ноги захисника

«З відповідним зразком боєприпасу медичний персонал стикається вперше, тому його назва залишається для нас невідомою, але не менш вражаючою», – сказано у повідомленні.

Невідомий зразок касетного боєприпасу спричинив бійцю супутній перелом та викликав ускладнення, але медикам вдалося врятувати захиснику кінцівку. Станом на зараз його готують до подальшої медичної евакуації.