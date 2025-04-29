Сторонні предмети у тілі дівчинки виявили завдяки додатковим обстеженням

У Волинському обласному медобʼєднанні захисту материнства і дитинства прооперували 9-річну дівчинку, яка проковтнула чотири магніти. Як повідомили 29 квітня на сторінці медзакладу у Facebook, у пацієнтки виник перитоніт (ред. – запалення очеревини), тож сторонні предмети довелося видалити разом із апендиксом.

За інформацією лікарів, 9-річна дівчинка потрапила в медзаклад із підозрою на гострий апендицит. Оскільки клінічна картина була нетиповою, дитині провели додаткові обстеження. Як зʼясувалося, у кишківнику пацієнтки – сторонні предмети.

Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. У місці з’єднання утворився пролежень, а згодом виникла перфорація (ред. – отвір у стінці частини шлунково-кишкового тракту), внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.

«Магніти було вийняти непросто – їх довелося “завести” в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», – розповів дитячий хірург Василь Демчук.

У медобʼєднанні додали, що у квітні вже траплялися декілька схожих випадків. Так, з бронхів підлітків ендоскопічно діставали цвях і канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини – натільний хрестик. Лікарі наголошують: дітям можна давати лише іграшки відповідно до їхнього віку, а підліткам необхідно пояснити про небезпечні наслідки вдихання та проковтування предметів.