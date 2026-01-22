Жінка впродовж тижня ходила з ключем у стравоході

У селищі Гусятин на Тернопільщині лікарі врятували життя 40-річній пацієнтці. З її стравоходу витягнули дверний ключ. Вона його проковтнула, щоб не пускати родичів у хату. До лікарні пацієнтка потрапила в шоковому стані. Медики встигли діагностували причину й оперативно провели операцію за допомогою ендоскопа без жодного розрізу.

Про унікальний випадок повідомили на сторінці комунального підприємства «Гусятинська комунальна лікарня» в фейсбуці. Хірург-ендоскопіст Олександр Садовий розповів в коментарі ZAXID.NET, що пацієнтка перебувала в дуже важкому стані, адже ще до госпіталізації вона близько тижня ходила з проковтнутим ключем. Її родичі розповіли, що вона відмовлялася їсти, дуже погано почувалася, але що з нею сталося – не розповідала.

«Це дуже показовий випадок, що нам вдалося її врятувати. Як свідчить практика, переважно такі хворі гинуть. Спочатку ми не могли зрозуміти, що застрягло у стравоході. Це були якісь металеві кільця, які стояли зверху, а далі було ще якесь чужорідне тіло. Я здогадався, що це може бути ключ від дверей і почав його обережно витягувати», – розповів Олександр Садовий.

З’ясувалося, що ключ жінка проковтнула, щоб не віддати його родичам і, щоб вони не мали доступ до її помешкання. Лікар додає, що в обласну лікарню у Тернополі не ризикнули везти пацієнтку, оскільки її вже доставили в стані шоку, то жінку просто б не довезли. Рішення про операцію приймали за лічені хвилини.

Після операції пацієнтці поставили гастростому і виключили харчування через ротову порожнину на два тижні, щоб стравохід міг відновитися. «Пацієнтка одужує. На наступний тиждень ми під наркозом проведемо обстеження стравоходу, адже ключ утворив пролежень всередині, тож його треба оглянути, як він зажив. Якщо все добре, то будемо починати годувати через ротову порожнину і будемо закривати гастростому», – зазначив Олександр Садовий.

Операцію вдалося швидко провести завдяки сучасному ендоскопічному обладнанню.

«У нас є все необхідне. Закупляли за гроші громади та благодійних фондів, передавали як гуманітарну допомогу. Наразі в нашій лікарні проводять такі унікальні операції. Ми ще потребуємо колоноскопа. Це спеціальне обладнання для проведення процедур та лікування товстого кишківника. Сподіваємося скоро отримати, можливо, від благодійників або ж від громади», – додав лікар.

Окрім хірурга-ендоскопіста над порятунком пацієнтки працювали ще асистент Ольга Малкович та лікар-анестезіолог Марія Чулик. Після успішного втручання жінка певний час перебувала у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі її вже перевели до загальнохірургічного відділення для подальшого лікування та реабілітації.