Дитячий хірург Олександр Колодій дістає з дихальних шляхів дитини гілочки ялинки

До Центру дитячої медицини лікарні (лікарня «Охматдит») ургентно доставили 8-місячного з Радехівського району Львівщини, який задихався. Рентген, який зробити дитині, не показав чіткої картини. Дитячі хірурги запідозрили стороннє тіло в дихальних шляхах. І не помилилися. Там була гілочка натуральної ялинки.

Мама хлопчика розповіла, що син бавився у кімнаті поруч з ялинкою і раптово почав задихатися. У його роті вона помітила папір, швидко витягнула його, але дихання не відновилося. Тоді батьки викликати «швидку», повідомили у медзакладі.

Епізод короткочасної зупинки дихання був і у кареті швидкої допомоги. У приймальному відділенні лікарні медики помітили шумне, свистяче, важке дихання. Сатурація коливалася, рентген не показав чіткої причини. Але клінічна картина говорила більше за знімки: свист, ослаблене дихання вказувало на можливе стороннє тіло у дихальних шляхах. Стороннім тілом у дихальних шляхах хлопчика були гілочки ялинки

Лікарі вирішили терміново провести діагностичну бронхоскопію. Дитину в ургентному порядку взяли до операційної. Під час втручання лікарі побачили у ділянці біфуркації трахеї та головних бронхів гілку натуральної ялинки. Її довелося видаляти по частинах. Гілка була настільки великою для такої маленької дитини, що виникало запитання: як вона взагалі там помістилася?

«Ще трохи і дихальні шляхи могли бути заблоковані повністю. Наслідки могли бути фатальними», – каже хірург Олександр Колодій.

Після видалення стороннього тіла прохідність дихальних шляхів була повністю відновлена. Дихання нормалізувалося одразу. Вже наступного дня хлопчик поїхав додому без ускладнень, без температури, активний та усміхнений.