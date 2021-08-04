Туристи залишаються на пляжах попри задимлення від лісових пожеж

На середземноморських курортах в Європі та в Туреччині тривають масштабні лісові пожежі. Так, ліси горять у Хорватії, Албанії, Греції та Італії, де влітку відпочиває чимало українських туристів. Лише в Туреччину з України щодня летять кілька десятків чартерів.

Хоча у Посольстві України в Туреччині говорять, що щодня допомагають приблизно 10 українським сім’ям переїхати в інші готелі, подалі від пожеж, більшість українців залишаються на місцях.

Лікарі застерігають, що лісові пожежі можуть завдати сильної шкоди здоров'ю. Львівська сімейна лікарка Людмила Звір у коментарі ZAXID.NET пояснює, що під час горіння чи то трави, чи то лісу виділяється багато вуглекислого і чадного газу. Окрім того, температура повітря навіть за кілометр чи більше від самої пожежі суттєво зростає, що може призвести до теплового удару.

«Дослідження канадських вчених показало, що є зв'язок між лісовими пожежами і зростанням кількості госпіталізацій людей із хворими серцевою або дихальною системою. Вже за кілька годин від початку пожежі з районів, що неподалік, починає надходити багато викликів про артеріальний тиск, проблеми з диханням. І це не тільки через стрес і переживання, а й через вплив речовин, що виділяються під час горіння», – говорить лікарка.

Також варто зважати на забрудненість території, де вирує пожежа, іншими речовинами, адже всі вони опиняються у повітрі. Якщо це будуть, наприклад, важкі метали, то їх осідання в легенях може призвести до онкологічного захворювання.

«Якщо великі частинки попелу подразнюють очі і слизові, то його мікрочастинки, яких ми не бачимо і вдихаємо, здатні потрапляти глибоко в легені або навіть у кровотік», – додає Людмила Звір.

Лікарка рекомендує у випадку, якщо ви опинились поблизу лісової пожежі, дотримуватись кількох правил:

відійти якомога далі від пожежі;

часто промивати очі водою;

пити багато рідини, щоб зволожувати слизові;

дихати через маску.

Тобто продовжувати засмагати на пляжі і купатись у морі, говорить медик, не варто.

Керівник консульського відділу Посольства України в Туреччині Андрій Білик каже, що українські туристи, які опинились у місцях, де тривають найбільші пожежі, можуть переселитись в інші готелі, подалі.

«Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Наприклад, до нас звертаються люди, які мають проблеми зі здоров’ям, зокрема, астматики. Посольство та консульства втручаються у процес перемовин із туроператорами та сприяють тому, щоб цих людей перевозили у більш безпечні місця та готелі», – сказав Андрій Білик в ефірі Громадського.

У разі потреби в допомозі потрібно звертатися на «гарячі» лінії Консульства України в Анталії та Посольства України в Туреччині. Детальніше про лісові пожежі в Туреччині і на європейських курортах читайте в матеріалі ZAXID.NET «Дуже гарячі тури».

Додамо, що, за словами синоптиків, масштабні лісові пожежі в Греції, Албанії і Туреччині впливають також на погоду в Україні.