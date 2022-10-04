Любов Михайлишин в сфері репродуктології вже 20 років

Лікарка-репродуктологиня клініки репродукції людини «Альтернатива» Любов Михайлишин отримала престижну нагороду Fertility Award. Нагородження відбулось у Туреччині, інформує прес-служба клініки.

Нагорода Fertility Award спрямована на пошук нових рішень і відкриттів у галузі репродуктивної медицини. Нагорода присуджувалася науковцям, які пропонують інноваційний підхід у лікуванні безпліддя.

Саме такою була визнана наукова робота Любові Михайлишин – кандидатки медичних наук, лікарки-репродуктологині. Фахівчиня працює в сфері репродуктології вже 20 років. За цей час стала авторкою 13 наукових публікацій та отримала два патенти. Працюючи у клініці «Альтернатива», де постійно запроваджують новітні методики лікування безпліддя, Любов Михайлишин отримала змогу ґрунтовно вивчити проблему, перевірити власні теорії та зробити глибокий науковий виклад, що отримав заслужену нагороду.

Любов Михайлишин під час вручення нагороди Fertility Award

Завдяки науковій праці львівської лікарки-репродуктологині зачати дитину зможуть ще більше сімейних пар не лише в Україні, а й за кордоном, адже висновки престижного міжнародного конкурсу беруть на озброєння фахівці усього світу.

«Якби не ЗСУ, якби не підтримка Заходу, якби не волонтери, керівництво держави і весь наш незламний Український народ, важко уявити що б було. Не було б і ще одної перемоги у Fertility Award 2022. Дякую компанії Merck, Сона-Фарм за стимул рости і розвиватись!», – зазначила Любов Михайлишин.

«Любов Олегівна – провідний спеціаліст нашої клініки і нагорода Fertility Award це підтверджує. Свої знання вона щодня реалізує на практиці, завдяки чому тисячі людей пізнали радість батьківства», – каже засновник клініки «Альтернатива» Ігор Палига.

Медичний центр Клініка репродукції людини «Альтернатива» працює із 2009 року. Адреса клініки: м. Львів, вулиця Героїв УПА, 73.