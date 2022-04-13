Медобладнання доставлять до лікарень впродовж місяця

МОЗ отримало змогу придбати додаткове обладнання для надання невідкладної і екстреної допомоги у лікарнях України, оскільки Кабмін збільшив фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який міністерство охорони здоров'я реалізує у співпраці зі Світовим банком.

У межах цього проекту вже закуплено та впродовж місяця буде поставлено в українські лікарні: 1 400 інфузійних та шприцевих насосів, 40 анестезійних апаратів, 600 моніторів пацієнта, 600 ларингоскопів, 800 аспіраторів, 300 портативних капнографів, 500 мобільних апаратів ультразвукової діагностики, 150 електрокардіографів і 200 мобільних рентгенапаратів, повідомила прес-служба МОЗ.

Медзаклади також отримають витратні матеріали для роботи обладнання. Сукупна вартість оснащення складе понад 1 млрд грн.

Нове обладнання посилить спроможність українських лікарень надавати невідкладну медичну допомогу, зокрема тим пацієнтам, які постраждали від бойових дій.