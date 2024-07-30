Лікар зі Львова Володимир Вовк стажується в Єльському університеті

Семеро хірургів з різних міст України, а саме Львова, Києва, Дніпра, Одеси і Вінниці після відбору серед 200 претендентів місяць стажуватимуться в одному з найвідоміших та найпрестижніших навчальних закладів США – Єльському Університеті, який розташований у місті Нью-Гейвен, штат Конектикут. Стажування українських лікарів стало можливим завдяки Християнській медичній асоціації і Doctors United for Ukraine. Зі Львова до США полетів щелепно-лицевий хірург, доцент кафедри Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Володимир Вовк.

Серед українських лікарів, які зараз стажуються в Єльському університеті, є два щелепно-лицевих хірурги, два ЛОР-хірурги і три загальних хірурги. Стажування розпочалося 19 липня і триватиме до 18 серпня.

Як повідомив ZAXID.NET зі США Володимир Вовк, він проходить стажування у відділенні реконструктивно-пластичної та черепно-щелепно-лицевої хірургії, оториноларингологічному та онкологічному відділеннях Медичної школи Єльського університету.

Стажування в одному з найпрестижніших навчальних закладів США проходять семеро лікарів з різних міст України

«Навчальна та практична програми зорієнтовані на хірургію, пов'язану з різноманітними дефектами мʼяких тканин та травматології голови та шиї, а також на інтенсивну терапію. У нас буде можливість ознайомитися з щелепно-лицевою хірургією і мікросудинною реконструкцією, що включає пластичну хірургію через онкологічні ураження, відновлення обличчя після травм, реконструкцію лицевого нерва, хірургію носової і вушної ділянки тощо», – каже Володимир Вовк.

Під час стажування українські лікарі також ознайомиться з практичною роботою у лабораторії мікросудинної хірургіі та гістології, відпрацюють навики на кадаверах і вивчатимуть сучасні освітньо-навчальні програми університету, специфіку навчання та роботи у резидентурі за своєю спеціальністю. Це стажування, каже Володимир Вовк, дає доступ до передових протоколів та технологій лікування пацієнтів, новітньої літератури, які будуть імплементуватися вже у лікувальній роботі в Україні для цивільного населення і наших захисників.