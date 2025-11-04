Дієтологиня наголошує: бульйон має бути неміцним і нежирним, саме такий має лікувально-профілактичну дію.

Осінь у нас асоціюється не лише з жовто-багряним листям, а й і з сезоном застуди, яка часто супроводжується кашлем. Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що жодна пігулка, протеїновий коктейль чи супер протеїновий батончик не замінять у цю пору супу на правильно приготовленому бульйоні.

Бульйон – це швидка енергія і підтримка для мозку, мʼязів, імунної системи. Дієтологиня пояснює, чому бульйон у холодну пору року при різних вірусних інфекціях є дуже корисним, і радить, як правильно його приготувати, аби він мав лікувально-профілактичну дію.

Чому бульйон в осінньо-зимовий період такий цінний для організму?

За її словами, бульйон, як кава та яйця, був неодноразовим предметом гонінь і звинувачень у шкідливості. Але його користь доведена науково.

«При багатьох вірусних інфекціях часто страждає легенева тканина. Дефіцит якісного білка сприяє розвитку порушень роботи не лише імунної системи, а й легенів і підвищує схильність до інфекцій. Щоб імунна система адекватно відреагувала на вторгнення вірусів, їй потрібне білкове ("будівельне") забезпечення, бо захист організму потребує великих енергетичних витрат», – пояснює лікарка.

Віруси – це чужорідні білки (їх називають антигенами), які потрапляють в організм, активують імунні клітини (лімфоцити), а цей процес потребує безперервного надходження енергії та поживних речовин. Щоб імунна відповідь була адекватною, потрібно, щоб їжа була багатою на амінокислоти, особливо незамінні.

Однією з цінних амінокислот є глутамін, каже лікарка. Він підсилює бактерицидну функцію нейтрофілів (різновиду лейкоцитів, клітин крові), які беруть участь у захисних реакціях організму при різних інфекціях, і вірусних зокрема. А саме у бульйоні є багато глутаміну. Амінокислота засвоюється буквально за лічені хвилини і дає швидку підтримку для імунних клітин.

«З глутаміну в організмі утворюється глутамінова кислота, яка дуже корисна для мозку: вона захищає його клітини від накопичення токсичного азоту (при розумових перенапруженнях та стресах), підтримує молодість мозку. А потім із глутамінової кислоти утворюється "заспокійливий" нейромедіатор ҐАМК (гамма-аміномасляна кислота), при дефіциті якої може розвиватися безсоння та відчуття тривоги», – каже Оксана Скиталінська.

Засвоюваність бульйону – майже 100%, не вимагає витрат енергії, на відміну від шматка мʼяса, який потрібно пожувати, організм має обробити його ферментами, «подрібнити» до амінокислот і після цього засвоїти. Особливо цінним бульйон є у раціоні дітей, підлітків і людей старшого віку, а також для тих, хто має хронічні захворювання, ослаблений організм.

Як правильно приготувати лікувальний бульйон?

«Правильно приготовлений бульйон – це невеличка кількість мʼяса (курятина, індичка, в принципі, будь-якого, бажано домашнього), порізаного на шматочки, залитого холодною водою і відвареного до м'якості. На 2 л води потрібно приблизно мʼяса розміром з яблуко. Мʼясо може бути будь-яке, з кістками, якщо курка, то із шкірою, годяться всі частини тушки», – каже дієтологиня.

За її словами, бульйон має бути прозорий із невеликою кількістю жиру на поверхні. Якщо він вийшов жирний, треба дати йому охолонути і жир з поверхні зняти. Після цього у бульйон додати різні овочі (моркву, корінь петрушки, селери тощо) і варити до хрумкої мʼякості. Найкращий бульйон виходить із домашньої птиці, а якщо вона магазинна, Оксана Скиталінська радить першу воду злити.

Такий бульйон можна вживати як дієтичний напій, додавши в горнятко до нього зелень, або можна на ньому приготувати суп-пюре, кашу тощо. Дієтологиня каже, що дуже корисно поєднати бульйон з броколі: суцвіття потрібно кинути у киплячу воду або бульйон лише на 1 хв.

Оксана Скиталінська наголошує, що бульйон має бути неміцний і нежирний, бо саме такий має лікувально-профілактичну дію.