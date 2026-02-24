Лілі Коллінз втілить акторку Одрі Хепберн

Лілі Коллінз зіграє Одрі Хепберн у новому фільмі про створення класичної стрічки 1961 року «Сніданок у Тіффані». Про це повідомляє Variety.

Акторка також стане продюсеркою проєкту. В основі майбутньої стрічки – книга Сема Вассона «П’ята авеню, 5 ранку: Одрі Гепберн, “Сніданок у Тіффані” та світанок сучасної жінки». Сценарій напише Алена Сміт, відома за роботою над серіалом «Дікінсон» для Apple TV. Режисера фільму ще не оголосили.

«Сніданок у Тіффані», знятий за новелою Трумена Капоте, розповідає про світську левицю Голлі Голайтлі, яка знайомиться з письменником-початківцем. Новий фільм позиціонують як першу повну історію створення цієї романтичної комедії. У центрі сюжету – складний підготовчий період і події на знімальному майданчику.

У фільмі з’являться персонажі Трумена Капоте, художниці з костюмів Едіт Гед і режисера Блейка Едвардса. Акторів на ці ролі поки не оголошували.