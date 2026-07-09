Ліниві вареники. Рецепт дня
Ліниві вареники – це проста страва із кисломолочного сиру, яку можна приготувати приблизно за 20 хвилин. Для тіста вам знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, а сам процес не потребує довгого ліплення. Рецепт від PolliCooking.
Інгредієнти
|Кисломолочний сир
|200 г
|Яйце
|1 шт
|Ванілін
|0.5 ч. л
|Цукор
|1–2 ч. л
|Борошно
|5–7 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці змішайте кисломолочний сир, цукор, ванілін та яйце. Розімніть все виделкою до однорідної маси.
Крок 2
Додайте до маси борошно. Замішуйте тісто спочатку виделкою, а потім вимішуйте декілька хвилин тісто вологими руками.
Крок 3
Присипте робочу поверхню борошном та сформуйте ковбаску з тіста, після чого наріжте її на маленькі шматочки.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Налийте воду у каструлю та доведіть її до кипіння. Після цього зменште вогонь до середнього. Покладіть вареники в несильно киплячу воду.
Крок 5
Діставати вареники потрібно як тільки вони спливуть. За бажанням ви можете полити готову страву маслом, посипати цукром та додати улюблені ягоди.