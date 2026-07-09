Ліниві вареники – це проста страва із кисломолочного сиру, яку можна приготувати приблизно за 20 хвилин. Для тіста вам знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, а сам процес не потребує довгого ліплення. Рецепт від PolliCooking.

Інгредієнти Кисломолочний сир 200 г Яйце 1 шт Ванілін 0.5 ч. л Цукор 1–2 ч. л Борошно 5–7 ст. л

Спосіб приготування:

Крок 1 У мисці змішайте кисломолочний сир, цукор, ванілін та яйце. Розімніть все виделкою до однорідної маси.

Крок 2 Додайте до маси борошно. Замішуйте тісто спочатку виделкою, а потім вимішуйте декілька хвилин тісто вологими руками.

Крок 3 Присипте робочу поверхню борошном та сформуйте ковбаску з тіста, після чого наріжте її на маленькі шматочки. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Налийте воду у каструлю та доведіть її до кипіння. Після цього зменште вогонь до середнього. Покладіть вареники в несильно киплячу воду.