Більшість аукціонів АРМА у 2025 році не відбулися

У 2025 році Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вдалося успішно завершити лише 40 із 184 аукціонів, оголошених на платформі Prozorro.Продажі. Більшість торгів або не відбулася, або була скасована через відсутність інтересу з боку покупців. Про це йдеться в дослідженні Інституту законодавчих ідей (ІЗІ).

Зазначають, що 133 аукціони не відбулися через відсутність учасників, ще 11 були скасовані. Значну частину процедур становили повторні спроби продати ті самі активи – таких аукціонів було 84, що свідчить про системні проблеми з їх реалізацією.

Як зазначили аналітики, із 100 унікальних лотів 60 так і не знайшли покупців. Лише 17 було продано з першої спроби, 13 – із другої, 9 – із третьої та 1 - із четвертої. Таким чином, три з п’яти активів узагалі не були реалізовані.

Лише 22% аукціонів АРМА у 2025 році були успішними / Інфографіка ІЗІ

Найбільший інтерес покупці виявили до ліквідних активів, як от промислові матеріали, зброя, агропродукція та транспорт. Натомість земельні ділянки та твори мистецтва продати не вдалося.

В ІЗІ пояснили, що попит значною мірою залежить від типу активів – чим вони простіші та зрозуміліші для ринку, тим вищий рівень конкуренції. «Водночас специфічні або капіталомісткі об’єкти майже не приваблюють учасників», – додали аналітики.

Категорії активів, які мали найвищий попит / Інфографіка ІЗІ

За підсумками року АРМА отримала від продажів 196 млн грн, тоді як планові надходження перевищували 1 млрд грн. Такий розрив пояснюють великою кількістю зірваних аукціонів і системним зниженням стартових цін під час повторних торгів.

У дослідженні також йдеться, що більшість лотів продали саме за умов зменшення початкової вартості. Водночас для активів із високим попитом конкуренція між учасниками, навпаки, сприяла зростанню ціни під час торгів.

Кількість спроб реалізації унікальних лотів / Інфографіка ІЗІ

Аналітики радять ділити великі лоти на менші, щоб знизити фінансовий бар’єр для покупців, зосередитися на ліквідних категоріях активів, активніше комунікувати з потенційними учасниками та вдосконалювати законодавство щодо реалізації нерухомості, пов’язаної з державою-агресором.

«Підвищення ефективності продажів може забезпечити більші надходження до бюджету та створити можливість спрямування коштів на підтримку обороноздатності України», – додали в ІЗІ.

Нагадаємо, що координацію діяльності АРМА передали премʼєрці Юлії Свириденко після звільнення попередньої очільниці агентства. Як писав ZAXID.NET, Олену Думу звільнили з посади голови АРМА після набрання чинності закону про посилення роботи агентства. В останній день вона перерахувала до держбюджету 16 млн грн, а прем’єрка Юлія Свириденко доручила оголосити новий конкурс із участю міжнародних експертів. Уряд сподівається, що це допоможе прискорити продажі державних активів, підвищити прозорість аукціонів і забезпечити надходження коштів до бюджету.