Від температури зберігання залежить структура тіста

Листкове тісто потребує правильного зберігання, адже від температури залежить його структура та здатність підійматися в духовці. Щоб випічка вийшла хрусткою та багатошаровою, важливо не допустити передчасного розм’якшення масла всередині тіста. Taste of Home розповідає, як зберігати листкове тісто до випікання.

Як зберігати листкове тісто?

Незалежно від того, як ви будете використовувати тісто, пам’ятайте: головне – холод.

Якщо ви приготувати листкове тісто самостійно, його можна зберігати в холодильнику. Просто щільно загорніть заготовку в харчову плівку. У холодильнику домашнє листкове тісто можна зберігати до 3 днів.

Також ви можете зберігати домашнє тісто в морозилці. Його теж потрібно щільно загорнути в харчову плівку. У такий спосіб тісто може зберігатися до одного місяця.

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Якщо ви купуєте упаковку замороженого тіста в супермаркеті, просто покладіть цю коробку прямо в морозильну камеру. Такий продукт буде придатним до дати «спожити до», зазначеної на коробці.