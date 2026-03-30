Сансев’єрія – одна з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки своїй витривалості та невибагливості. Вона легко переносить нестачу світла і не потребує частого поливу. Проте навіть така стійка рослина може почати жовтіти та сохнути, якщо умови догляду їй не підходять. Чому сансев’єрія починає сохнути, пише Ukr.Media.

Зміна кольору листя – перший сигнал, що сансев’єрія відчуває стрес. Якщо вчасно з’ясувати причину і виправити помилки, рослину можна швидко відновити.

Надлишковий полив

Найпоширеніша причина проблем – надмірна кількість води. Сансев’єрія належить до рослин, які краще переносять посуху, ніж перезволоження.

Якщо поливати її занадто часто, коріння починає загнивати, а листя жовтіє і втрачає пружність.

Поливати рослину потрібно лише після повного підсихання ґрунту. Важливо також забезпечити хороший дренаж: у горщику мають бути отвори, а в ґрунт варто додати розпушувач, наприклад перліт.

Якщо рослину вже перелили, її слід тимчасово не поливати, дати ґрунту просохнути, а у складних випадках пересадити, видаливши пошкоджене коріння.

Невідповідна температура

Сансев’єрія добре пристосовується до різного освітлення, але погано реагує на різкі перепади температур.

Найкраще вона почувається при температурі від +15 до +24°C. Холод нижче +10°C або гаряче повітря від опалювальних приладів можуть викликати пожовтіння і висихання листя.

Також варто уникати протягів, які негативно впливають на стан рослини.

Шкідники

Ще одна причина – ураження шкідниками. Найчастіше це борошнистий червець або павутинний кліщ.

Вони висмоктують сік із листя, через що рослина слабшає, жовтіє і поступово сохне.

Щоб запобігти цьому, потрібно регулярно оглядати листя. У разі виявлення шкідників рослину ізолюють, протирають листя та за потреби застосовують спеціальні засоби для обробки.