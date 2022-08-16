Литва проведе п'ять навчальних курсів для українських військових. Навчання військових фахівців розпочнуться вже цього місяця та будуть відбуватися у Литві. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал Delfi.

Міністр розповів, що підготовка фахівців для використання сучасної зброї підвищує її ефективність, тому виконує дуже важливу роль у сучасній війні та допомагає Україні ефективно захищатися від агресора – Росії.

«Ми хочемо наголосити на цій допомозі у навчанні фахівців – не взагалі з нуля, а саме фахівців – та їхньої кваліфікації для конкретного озброєння, яке використовують як українці, так і литовська армія», - зазначив Анушаускас.

Також міністр додав, що два тижні тому Литва відправила до України військову техніку.

«У даному випадку ми випереджаємо інші країни такими послідовними постачаннями. Не раз на три або шість місяців, але послідовно, практично щомісяця йдуть поставки», – заявив Анушаускас.

Він зазначив, що загальна сума литовської допомоги Україні може становити загалом до 130 млн євро. Литва вже передала Україна військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряну та протитанкову зброю, міномети та іншу військову допомогу.

Також Литва посилає своїх інструкторів для навчання українських військових у Великій Британії. Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.