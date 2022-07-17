15 установок Gepard мають передати у середині липня, ще 15 САУ мають передати до кінця літа

У Німеччині розпочалося тренування українських військових на самохідних зенітних установках Gepard, які мають бути передані на озброєння ЗСУ. Навчання проходять на полігонах Збройних сил ФРН у Шлезвіг-Гольштейн, повідомляє німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За даними видання, наразі у Німеччині перебувають не менше 100 українських військових.

Крім навчання з використання самохідних зеніток Gepard, українські солдати пройдуть й артилерійську підготовку. Водночас Бундесвер офіційно не підтверджував інформацію про тренування.

«Тренувальний полігон Тодендорф відповідає всім вимогам для цього. Раніше там базувалися Gepard, там, в районі Балтійського моря, зручно тренуватися на стрільбищах», – цитує RND члена Бундестагу Східного Гольштейну та експерта з оборони Інго Гадехенса.

Зазначимо, що Німеччина обіцяє передати Україні нову партію зброї. Зокрема, 30 зенітних танків Gepard, 54 бронетранспортери M113, три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 тощо. 15 установок Gepard мають передати у середині липня, ще 15 САУ мають передати до кінця літа.

Що таке Gepard

Німецька зенітна самохідна установка Gepard (Гепард) призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальності від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних (надводних) цілей на дальності до 4,5 км з місця, з короткої зупинки і в русі.

З кожного борту вежі зовні встановлені дві 35-мм гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

Маса снаряда 0.55 кг. Початкова швидкість польоту 1175 м/с. Боєкомплект – 310 унітарних снарядів, у тому числі 20 бронебійних підкаліберних для ураження сильно броньованих наземних цілей.

Для стрільби по повітряних цілях застосовуються снаряди з осколково-фугасними, бронебійними каліберними і підкаліберними вражаючими елементами.

Коли в 1950-х роках створювався Бундесвер, він отримав з США 500 40-мм спарених ЗСУ М42. M42 мала непогану дальність стрільби, але наведення здійснювалося за допомогою оптико-механічних прицільних пристосувань.

Установка не відповідала вимогам сучасності, тобто не забезпечувала ураження високошвидкісних маневруючих повітряних цілей, для чого були потрібні ствольні системи підвищеної далекобійності, щільності та інтенсивності вогню.

У підсумку, після виготовлення додаткових прототипів, система була прийнята на озброєння бундесверу під найменуванням Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Танк ППО Гепард).

Серійне виробництво розпочато в 1973 році, а перша партія машин поставлена на озброєння армії ФРН в 1976 році. Для бундесверу було випущено 420 машин, для бельгійської армії – 55 шт., для голландської – 95 шт. У листопаді 2004 року Румунія закупила 18 машин.