Восени лохина потребує особливої уваги

Коли сезон збору ягід завершено, саме час потурбуватися про майбутній урожай. Восени лохина потребує особливої уваги: у цей період закладаються квіткові бруньки, визрівають пагони, а коренева система готується до зими. Якщо виконати кілька важливих дій зараз, навесні кущі порадують рясним цвітінням і хорошим плодоношенням. Як правильно доглядати за лохиною восени, пише «Главред».

Осінній полив: не надто часто, але глибоко

У вересні-жовтні, коли опадів недостатньо, поливайте кущі раз на 3-4 дні, виливаючи під кожен рослину по 4-5 літрів води. А за кілька тижнів до морозів обов’язково проведіть глибокий вологозарядний полив, він допоможе зволожити ґрунт на 40-50 см і дасть корінню запас вологи на зиму.

Підкислення ґрунту

Лохина полюбляє кислий ґрунт (рН 3,8-5,0), але дощі можуть змінити кислотність. Щоб зберегти оптимальний рівень, восени під кожен кущ вносять сірку (30-80 г). Для швидкого результату можна додати у воду трохи лимонної кислоти або оцту.

Осіннє підживлення: лише фосфор і калій

У вересні-жовтні корисно внести суперфосфат і сульфат калію по 30-40 г під кожен кущ. Ці добрива допоможуть рослині зміцнитися та краще пережити морози. А от азотні або органічні добрива в цей час категорично протипоказані: вони стимулюють ріст і знижують зимостійкість.

Санітарна обрізка

Перед зимою обов’язково видаліть сухі, хворі або зламані гілки, а також старі тонкі пагони. Це не тільки оздоровлює кущ, а й допомагає краще розподіляти поживні речовини.

Захист від хвороб і шкідників

Після опадання листя проведіть профілактичну обробку фунгіцидами («Скор», «Хорус», «Топаз») і мідним купоросом або бордоською сумішшю. А щоб позбутися личинок хруща, обробіть кущі інсектицидом «Актару».

Мульчування

Навколо кожного куща укладіть шар мульчі 7-10 см з хвойного опаду, кори сосни або кислого торфу. Це не лише захистить коріння від перепадів температур, а й утримає вологу в ґрунті.