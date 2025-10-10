Закладаємо урожай на наступний рік: якого догляду потребує лохина восени
До теми
Коли сезон збору ягід завершено, саме час потурбуватися про майбутній урожай. Восени лохина потребує особливої уваги: у цей період закладаються квіткові бруньки, визрівають пагони, а коренева система готується до зими. Якщо виконати кілька важливих дій зараз, навесні кущі порадують рясним цвітінням і хорошим плодоношенням. Як правильно доглядати за лохиною восени, пише «Главред».
Осінній полив: не надто часто, але глибоко
У вересні-жовтні, коли опадів недостатньо, поливайте кущі раз на 3-4 дні, виливаючи під кожен рослину по 4-5 літрів води. А за кілька тижнів до морозів обов’язково проведіть глибокий вологозарядний полив, він допоможе зволожити ґрунт на 40-50 см і дасть корінню запас вологи на зиму.
Підкислення ґрунту
Лохина полюбляє кислий ґрунт (рН 3,8-5,0), але дощі можуть змінити кислотність. Щоб зберегти оптимальний рівень, восени під кожен кущ вносять сірку (30-80 г). Для швидкого результату можна додати у воду трохи лимонної кислоти або оцту.
Осіннє підживлення: лише фосфор і калій
У вересні-жовтні корисно внести суперфосфат і сульфат калію по 30-40 г під кожен кущ. Ці добрива допоможуть рослині зміцнитися та краще пережити морози. А от азотні або органічні добрива в цей час категорично протипоказані: вони стимулюють ріст і знижують зимостійкість.
Санітарна обрізка
Перед зимою обов’язково видаліть сухі, хворі або зламані гілки, а також старі тонкі пагони. Це не тільки оздоровлює кущ, а й допомагає краще розподіляти поживні речовини.
Захист від хвороб і шкідників
Після опадання листя проведіть профілактичну обробку фунгіцидами («Скор», «Хорус», «Топаз») і мідним купоросом або бордоською сумішшю. А щоб позбутися личинок хруща, обробіть кущі інсектицидом «Актару».
Мульчування
Навколо кожного куща укладіть шар мульчі 7-10 см з хвойного опаду, кори сосни або кислого торфу. Це не лише захистить коріння від перепадів температур, а й утримає вологу в ґрунті.