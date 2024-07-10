Лоренцо Музетті – найменш рейтинговий учасник цьогорічного півфіналу Вімблдону

Італійський тенісист, поточна 25-та ракетка світу Лоренцо Музетті у чвертьфіналі Вімблдону-2024 переміг американця, 12 ракетку світу Тейлора Фріца у пʼяти сетах. У півфіналі він зіграє із 7-разовим чемпіоном травʼяного мейджору сербом Новаком Джоковичем, який пройшов у наступний раунд без боротьби – його суперник по чвертьфіналу австралієць Алекс де Мінор знявся через травму.

Тейлор Фріц виграв перший сет доволі впевнено, проте програв наступні два. У четвертому сеті він показав чудовий теніс, зміг вирвати перемогу і, здавалося, переламати хід гри. Проте у вирішальній партії йому не йшла гра (або ж Музетті зловив кураж), Фріц взяв тільки один гейм на своїй подачі, а решту програв без особливої боротьби.

Вімблдон, 1/4 фіналу

Лоренцо Музетті (Італія, ATP 25) – Телор Фріц (США, ATP 12) – 3:2 (3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:1).

Для 26-річного Фріца вихід у чвертьфінал – найкращий результат на мейджорах. Він досягав цієї стадії на Вімблдоні у 2022 та 2024 роках, на US Open – у 2023-у, та на Australian Open – у 2024-у. За результатами цьогорічного Вімблдону він підніметься на 11 сходинку, витіснивши звідти грека Стефаноса Ціціпаса. Додамо, що найвище у рейтингу ATP американець піднімався на початку 2023 року – до 5 місця.

Водночас 22-річний Лоренцо Музетті на цьогорічному Вімблдоні побив тричі власний рекорд: раніше він діставався лише максимум третього кола на травʼяному мейджорі (у минулому році, до того вилітав у першому ж раунді). Загалом на турнірах Великого шлему досі йому не вдавалося вийти далі четвертого кола: раніше це ставалося на Ролан-Гарросі двічі – у 2021 та 2023 роках.

Додамо, що Лоренцо Музетті – найменш рейтинговий учасник цьогорічного півфіналу Вімблдону. Він посідає поточну 25 сходинку рейтингу ATP, тоді як його прямий суперник Новак Джокович – другу, а учасники паралельного півфінального матчу – третє та пʼяте. Проте після перемоги над Фріцем він вже піднявся щонайменше на 16 місце. У разі виходу у фінал турніру Музетті посяде 14 сходинку, що буде його особистим рекордом (попередній найкращий результат – 15 сходинка).