Лоукост-авіакомпанія Wizz Air відмовилася від поновлення рейсів до Москви і Краснодара, яке анонсувала на початку серпня, повідомила агенція Reuters.

Нагадаємо, 8 серпня лоукостер повідомив про відновлення польотів у Москву, попри те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі рейси в Росію було скасовано. Повідомлялося, що спільне підприємство авіакомпанії WizzAir Abu Dhabi, яке базується в Абу-Дабі (ОАЕ), почне виконувати щоденні рейси в Москву 3 жовтня.

Заяву Wizz Air про повернення в небо держави-агресора жорстко розкритикували в соцмережах. Після цього авіакомпанія опублікувала допис, в якому висловила підтримку українському народу й оголосила про надання 100 тисяч безоплатних квитків для українців. Але від свого рішення відновити польоти до Росії не відмовилась.

На офіційній сторінці головної, угорської компанії Wizz Air, пояснювали, що рейси здійснюватиме авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi, яка зареєстрована в ОАЕ. Вона працюватиме в межах правил держав Перської затоки. Також у компанії заявляли, що інші арабські перевізники продовжують літати в Росію.

При цьому в заяві компанії про рішення все-таки відмовитися від рейсів у Москву про критику нічого не згадується. Натомість у Wizz Air зазначили, що вимушені поки що відмовитися від цього наміру через «обмеження галузевого ланцюга поставок».

Офісу компанії Wizz Air, зареєстрованому в Лондоні, належить 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, яка мала здійснювати рейси в Москву. 51% акцій належать суверенному фонду Абу-Дабі ADQ.