Луцький міськрайонний суд виніс вирок 48-річному Костянтину Сороці за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинувачений на автомобілі Geely збив 58-річного пішохода, який від отриманих травм загинув на місці. За скоєне водію призначили 7,5 років тюрми. Крім того, він має заплатити рідним загиблого 1 млн грн компенсації.

Як йдеться у вироку від 31 січня, аварія сталася 8 листопада в селі Промінь Луцького району. За даними слідства, 48-річний водій автомобіля Geely збив пішохода, який ішов по узбіччю. У результаті зіткнення 58-річний чоловік отримав численні травми, від яких помер ще до приїзду «швидкої». Відомо, що за кермом легковика перебував нетверезий лучанин Костянтин Сорока, який не мав водійських прав.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Він підтвердив, що перед аварією випив три літрові пляшки міцного пива. Просив суворо його не карати й зазначив, що компенсував рідним загиблого 41 700 грн.

Суддя Володимир Хилюк визнав Костянтина Сороку винним за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) та призначив йому 7,5 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на девʼять років. Крім того, обвинуваченого зобовʼязали заплатити рідним загиблого сумарно 1 млн грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.