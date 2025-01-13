Аварія сталася ввечері 15 вересня у селі Рокині Луцького району

Луцький міськрайоннний суд виніс вирок 21-річному водію Opel Insignia, який напідпитку скоїв смертельну аварію. Обвинувачений врізався в автомобіль Mazda, внаслідок чого травмувалася водійка останнього і помер 34-річний пасажир. Про це повідомила 13 січня пресслужба прокуратури області.

Аварія сталася 15 вересня близько 23:15 у селі Рокині Луцького району. За даними слідства, пʼяний 21-річний водій Opel Insignia, житель села Копачівка, перевищив дозволену швидкість і зіткнуся з попутним легковиком марки Mazda.

У результаті ДТП 29-річна водійка автомобіля Mazda травмувалася, а її 34-річний пасажир – помер. Обвинувачений з місця події втік.

Суд призначив 21-річному волинянину три роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на пʼять років. Крім цього, він зобовʼязаний виплатити потерпілим 1,5 млн грн моральної шкоди, а 1 млн грн чоловік уже відшкодував добровільно.