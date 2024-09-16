Смертельна аварія сталася на автодорозі неподалік Луцька

Ввечері 15 вересня у селі Рокині Луцького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинув 34-річний пасажир автомобіля Mazda. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За даними слідства, 23-річний водій автомобіля Opel Insignia, який їхав у напрямку Луцька, допустив зіткнення з попутнім транспортним засобом Mazda під керуванням 29-річної лучанки.

«34-річний пасажир Mazda від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні, а водійку з травмами госпіталізували», – повідомляють у поліції.

Відомо, що 23-річний винуватець ДТП перебував у стані алкогольного спʼяніння, наразі слідчі очікують на результати огляду.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані спʼяніння, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.