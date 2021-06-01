Лукашенко домовився з Путіним про отримання сучасної зброї

Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі домовився про те, що Білорусь може отримати від росіян сучасну зброю, а «у разі загострення» збройні сили Росії зможуть перекинути до Білорусі протягом доби. Про це пише «Белта».

Після зустрічі з Путіним Лукашенко зібрав нараду з питань білорусько-російського співробітництва, де заявив, що у Сочі зокрема обговорювали кооперацію у військово-промисловому комплексі.

За словами Лукашенка, росіяни можуть поставити у Білорусь сучасну зброю, але на яких умовах – поки не відомо. Окрім того, Лукашенко заявив, що у разі загострення ситуації, Росія може перекинути союзницькі підрозділи у Білорусь протягом доби.

«Буде якась настороженість, будемо бачити активізацію у НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь», – заявив Лукашенко.

Водночас він наголосив, що про перекидання збройних сил Росії на постійній основі та створення якихось баз не йшлося, оскільки за концепцією військової безпеки Союзної держави «в цьому поки немає ніякої необхідності».