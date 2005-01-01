Юрій Луценко визнав, що ГПУ і НАБУ організували прослуховування Холодницького

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:304670

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Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро прослуховували кабінет керівника САП Назара Холодницького. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» ввечері у понеділок, 26 березня.

«Відповідно до законодавства, Генпрокуратура спільно з НАБУ проводили слідчі дії, які стосувалися зокрема і керівника САП», – повідомив Луценко.

При цьому генпрокурор відмовився коментувати результати слідчих дій, а також не повідомив, чи були задокументовані будь-які протиправні дії Холодницького.

«Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити про те, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховувальному пристрої, встановленому в кабінеті керівника САП», – пояснив Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Зазначалося, що обладнання для прослуховування в кабінеті Холодницького встановили працівники Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду. За інформацією ЗМІ, обладнання для прослуховування нібито було встановлено в акваріумі в кабінеті керівника САП.

Однак директор НАБУ Артем Ситник назвав повідомлення про прослуховування «фантастикою».

Пізніше голова САП підтвердив виявлення в його кабінеті «жучків» для прихованого прослуховування.

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