У попередньому році перший сніг випав трішки пізніше, 28 листопада

У вівторок, 23 листопада, на Волині випав перший сніг. Опади зафіксували у Луцьку, Володимирі-Волинському, Рожищі, Нововолинську та Камені-Каширському. Зазначимо, що у попередньому році перший сніг у Волинській області випав трішки пізніше, 28 листопада. Синоптики прогнозують, що більше протягом тижня значних опадів не буде.

У Луцьку снігопад розпочався пообіді у вівторок, 23 листопада. Так як температура на вулиці вище нуля, майже одразу сніг розтає.

Фото Антона Бугайчука

Фотографіями першого снігу поділились жителі Каменя-Каширського, Володимира-Волинського, Нововолинська та Рожища. Фотографії снігопаду у Луцьку опублікувало видання «Волинські новини».

Зазначимо, що минулоріч перший сніг на Волині випав трішки пізніше: 28 листопада. Судячи з фотографій, тоді інтенсивність снігопаду була значно вищою.

У прогнозі на тиждень, опублікованому синоптиками Волинського гідрометеоцентру, зазначається, що до неділі можливі незначні опади. Втім, інформації про нові снігопади немає. В середньому температура повітря становитиме в межах 2-7°С, вночі опускатиметься до -4°С. Незначний дощ прогнозують також на 26 і 27 листопада (п'ятниця і субота).