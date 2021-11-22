Туман та мокрий сніг уночі можуть призвести до ожеледиці на дорогах

Протягом тижня на Рівненщині очікують мокрий сніг, нічні приморозки та ожеледь. У вівторок, 23 листопада, нічна температура повітря коливатиметься від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 0-5 ºС. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень поривчастий. Уночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 м, невеликий дощ з мокрим снігом, на окремих ділянках доріг ожеледь. Такі погодні умови класифікують як І рівень небезпечності (жовтий).

У середу, 24 листопада, буде хмарно з проясненнями, вночі можливі невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура -2…+3 °С, вдень 2-7 градусів тепла. У четвер та п’ятницю, 25-26 листопада, істотних опадів не очікують, вітер південний, 7-12 м/с. Температура від -2 °С до +3 °С, вдень 2-7 градусів тепла.