У четвер, 15 липня, синоптики у Луцьку зафіксували третій за літо температурний рекорд. Цього дня температура повітря сягнула +34 градусів за Цельсієм. Востаннє настільки спекотно було десять років тому.

Як розповіла Суспільному завідувачка сектору Волинського гідрометеоцентру Валентина Набока, 15 липня у Луцьку зареєстрували третій за це літо температурний рекорд. Зокрема, термометри зафіксували позначку +34,1 градус. До цього максимальна позначка в цей день становила +33,8 градусів у 2011 році. Найхолоднішим цей день був у 1990, коли надворі було всього +8 градусів.

16 липня температура вдень становитиме від 32 до 34 градусів вище нуля, втім, синоптики впевнені, що рекорду в цей день не буде. Найспекотніше цього дня було в 2001, коли термометри показали +34,5 градусів.

Також у Волинському гідрометеоцентрі прогнозують падіння температури на 5-7 градусів у вихідні 17 і 18 липня. На півночі області можливі дощі, грози та шквальний вітер. Опісля вихідних у області стане трішки прохолодніше.

До цього у Луцьку вже двічі реєстрували температурні рекорди. Зокрема, 23 червня у місті зафіксували рекордні +33 градуси, а 24 червня – +35.