Вантажні перевезення річкою Стир припинились у 1996 році

Депутати Луцької міськради прийняли звернення до прем'єр-міністра та міністра інфраструктури з проханням виділити 45 млн грн на відновлення судноплавства на Стиру. Ці гроші планують витратити на очистку річки від повалених дерев і колод, всього їх нарахували близько 2 тисяч.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, звернення до прем'єр-міністра та міністра інфраструктури України депутати прийняли під час сесії у середу, 23 лютого. У зверненні йдеться, що історично Стир був судноплавною річкою.

«У 1952 році довжина її судноплавного відрізку становила 455 км. Він простягався від Берестечка до Пінська (Республіка Білорусь). У Луцьку діяв річковий порт. Однак, внаслідок збільшення обсягів міжміського автобусного сполучення, регулярні пасажирські перевезення рцчкою Стир припинилися у 1975 році. У 1996 році припинилися вантажні перевезення, після чого навігаційний сезон більше не відкривався», – йдетьсяу зверненні.

Луцька міськрада ініціює відновлення судноплавства на Стиру з 2017 року. За чотири роки на очищення русла від повалених дерев, підводної рослинності і сміття виділили 2,4 млн грн з міського бюджету. Наразі судноплавність відновили лише частково. В межах Луцької громади існує ще вісім перешкод, які не дають можливості організувати повноцінне транспортне сполучення, крім того, накопичилось понад 2 тис. затоплених дерев. Орієнтовна вартість робіт з відновлення фарватеру становить 45 млн грн. Саме таку субвенцію просять виділити для міста.

«Оскільки річка Стир через річку Прип’ять з’єднана з Дніпром та Чорним морем, відновлення суднохідності матиме надзвичайно позитивний економічний ефект та вплив на довкілля, оскільки один караван із трьох барж у обмежений водний період за рейс може перевезти 250 тонн вантажу, у повноводний період – до 400 тонн. Це замінює від дванадцяти до двадцяти 20-тонних вантажних машин. Як наслідок – скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище, економія на ремонтах доріг, істотне здешевлення вартості кінцевого продукту за рахунок дешевої логістики», – йдеться у зверненні.