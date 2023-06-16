Водійка за кермом Nissan наїхала на пса біля багатоповерхівки

У Луцьку патрульні знайшли водійку, яка декілька днів тому наїхала на собаку і втекла. Жінка пояснила, що не помітила, як наїхала на пса, тому начебто і не зупинилась. На неї склали два протоколи, які передбачають понад 4 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, виклик про інцидент надійшов від мешканки багатоповерхівки на вулиці Яровиця. Жінка розповіда, що кілька днів тому виявила на стоянці поблизу будинку покаліченого собаку, якого збило авто. Заявниця викликала на місце комунальні служби, які опікуються безпритульними тваринами. Однак, невдовзі собака помер.

Жінці вдалося отримати відео з камер відеонагляду, на яких було видно, як на пса наїхав автомобіль марки Nissan.

«Патрульні оглянули стоянку та виявили це авто та його кермувальницю. Водійка розповіла, що не помітила, як наїхала на тварину, саме тому не зупинилася», – йдеться у повідомленні.

На жінку склали протоколи за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). За вчинення ДТП їй загрожує 850 грн штрафу, а за залишення місця інциденту – 3,4 тис. грн штрафу.