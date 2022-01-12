У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 12 січня:

Від можливого вторгнення Путіна будемо оборонятись вже після свят. Обговоримо підготовку підрозділів територіальної оборони Львівщини, якій нарешті призначили командира.

Максимальну мобілізацію прихильників Порошенка оголосили партійці «Європейської солідарності». Екс-президент таки надумав повернутися до України літаком із Варшави. Дізнаємось, як саме Порошенко збирається уникнути затримання в аеропорту Жуляни.

Не їдьте на лижі у Славське! Зимову столицю Львівщини розкритикували за відсутність сервісу і неадекватні ціни для туристів. З’ясуємо, чому наші так звані курорти не відповідають навіть базовим вимогам цивілізованого відпочинку.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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